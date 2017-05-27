В Приморье 2-летняя девочка скончалась после вакцинации

14 мая в Приморском крае 2-летняя девочка скончалась спустя недолгое время после введения вакцины. Об этом 16 мая рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

По информации правоохранителей, ребенок встретили свою смерть в реанимационном отделении больницы поселка Славянск, что в Хасанском районе. А незадолго до гибели медики сделали малышке прививку.

Следователи увидели в ситуации признаки причинения смерти по неосторожности и возбудили уголовное дело. В рамках расследования сотрудники ведомства намерены определить, связана ли вакцинация с критическим ухудшением здоровья девочки. Для этого будут проведены судебно-медицинские экспертизы. Пока же Следственный комитет выясняет обстоятельства инцидента посредством оперативных мероприятий.