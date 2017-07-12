Вместо детских пазлов сотрудники "Почты России" на рентгене увидели 16 кг наркотиков

Сотрудники «Почты России» сообщили прессе о том, что с помощью рентгена в Московском регионе были обнаружены 16 килограмм наркотиков, которые находились в коробках с детскими пазлами. Сообщается, что посылки прибыли в Россию из Германии. Новость об этом сообщило издание TACC.

На «Почте России» каждую посылку проверяют на специальном рентгенологическом оборудовании, которое способно выявить запрещенные предметы или вещества. Именно так сотрудники «Почты России» и смогли обнаружить поставку наркотических веществ крупного международного канала.

После этого при сотрудничестве с правоохранительными органами работники «Почты России» в городе Екатеринбург смогли вычислить заказчика. Его задержали прямо в отделении связи. Как выяснилось, этот 33-летний житель Екатеринбурга уже не впервые получает крупную поставку наркотиков по почте. При обыске сотрудники правоохранительных органов нашли еще одну такую же посылку с наркотическими веществами в его квартире. Полиция возбудила уголовное дело и будет вести следствие по поводу данного инцидента.