В Воронеже пассажиры едва не задушили таксиста из-за стоимости поездки

В Воронеже сотрудники полиции разбираются в довольно странном инциденте, который произошел поздним вечером 15 мая в районе улицы Землячки. Отмечается, что пассажиры едва не придушили таксиста из-за высокой стоимости поездки, он попытался сбежать и врезался в дерево.

Как стало известно следствию, поздним вечером во вторник, 15 мая, парень и девушка вызвали такси и поехали на улицу Землячки. Как только они добрались до пункта назначения, водитель такси заявил, что их поездка обошлась в 700 рублей, что крайне возмутило пассажиров. Они начали ругаться с таксистом, отмечая, что это слишком дорого, однако тот стоял на своем и не захотел делать скидку.

Тогда пассажиры набросились на таксиста и попытались его задушить, в этом им помогали друзья, которые ожидали своих товарищей по месту назначения. Водителю такси удалось вырваться, он сел в такси и попытался скрыться, однако врезался в дерево.

Он сразу же позвонил в полицию, теперь по факту произошедшего ведется проверка.