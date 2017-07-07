СК: в Коми семь рабочих утонули в болоте вместе с вездеходом

В Республике Коми, по предварительной информации, вместе с вездеходом в болоте утонули семь человек. Об этом 16 мая рассказала пресс-служба Следственного комитета через мессенджер "ТамТам".

По данным ведомства, девять человек на гусеничном транспорте двигались по болотистой зоне за 30 километров от города Печора. Рядом с поселком Кожва водитель ошибся с выбором тропы через ручей и угодил в глубокую трясину. Транспортер вместе с девятью пассажирами начал стремительно тонуть. Выплыть удалось лишь двум из них.

Место инцидента изучают представители МЧС и правоохранительных органом. Тела погибших уже извлекли из воды. Эксперты-криминалисты проводят исследование. Подробности выясняются.

Тем временем администраторы канала Mash в Telegram опубликовали сведения о том, что затонувшем вездеходе ехали сотрудники и подрядчики компании "ЛУКойл".