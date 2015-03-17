В Индонезии сапперы обезвреживают 54 взрывных устройства, найденных в доме террориста из Сурабая

Издание Jakarta Post сообщило о том, что сотрудники правоохранительных органов нашли 54 бомбы, когда проводили обыск в доме террориста, который недавно со своей семьей совершил взрыв недалеко от полицейского участка в Сурабае, что в Индонезии.

Утром 14 мая возле полицейского участка в Сурабае прогремел взрыв. Издание Jakarta Globe опубликовало кадры с места происшествия, на которых видно, что перед самим взрывом к месту происшествия приехали люди на 2 мотоциклах. Как сообщает издание, в происшествии было 6 пострадавших, 3 из них мирные жители, остальные полицейские. Позже правоохранительные органы обнародовали информацию о том, что террористы были членами одной семьи. Сообщается так же, что ответственными за эту террористическую атаку стали члены группировки «Исламское государство». Данная организация является запрещенной в РФ и еще некоторых странах.

Дом смертника решили проверить на основании заведенного уголовного дела. В итоге выяснилось, что полицейские приехали на место не зря, так как в доме находились еще действующие взрывные устройства в количестве 54 штук. Сейчас специалисты занимаются их обезвреживанием.