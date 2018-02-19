В Петербурге водитель устроил перестрелку из-за конфликта на КАД

15 мая в Санкт-Петербурге один из водителей использовал травматический пистолет против других участников конфликта на КАД. Об этом рассказала пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел днем в Пушкинском районе Северной столицы. Водители BMW, Skoda Oktavia и Mitsubishi Lancer устроили шумные разборки на 78-м километре внешнего кольца, неподалеку от проезда к Софиевской улице. Они выразили взаимное недовольство поведением других на проезжей части. А мужчина за рулем BMW попытался склонить оппонентов к своей точке зрения, открыв стрельбу травматическими патронами.

Сотрудники полиции задержали спорщиков и доставили их полицейское отделение. При досмотре у подозреваемых обнаружили два "травмата". Против подозреваемых составили протоколы об административно правонарушении - мелком хулиганстве. Пока полицейские выясняют подробности происшествия и причины ссоры между водителями.