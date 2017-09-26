Москвич обнаружили в заброшенном морге разлагающегося человека и девять бутылок

15 мая сотрудник Центральной клинической больницы РАН в Москве нашел в заброшенном морге почти разложившийся труп человека. Об этом сообщают столичные СМИ со ссылкой на правоохранителей.

По данным инфоагентства "Москва", в полицию позвонил работник медучреждения на Литовском бульваре. Исполняя свои обязанности, он обходил территорию клиники и заглянул в давно неиспользуемое пощение морга. Внутри оказались останки человека, которые практически превратились в скелет.

В ситуации разбираются представители полиции и Следственного комитета. Они изучили место происшествия и обнаружили несколько потенциальных улик. Такими считаются девять бутылок из-под алкоголя, стакан с неизвестным бурым веществом, образцы крови и следы обуви на полу. Сотрудники правоохранительных ведомств ведут проверку. Им предстоит выяснить причину смерти погибшего, его личность и наличие состава преступления.