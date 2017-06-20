Выпечка с сюрпризом: американка угостила сотрудников пирожными со слабительным и была уволена

В США 47-летняя женщина предложила своим коллегам собственноручно приготовленную выпечку со слабительным внутри. Как пишет издание M Live, в итоге злоумышленницу уволили.

Инцидент произошел в одной из компаний города Сейлайн. Коллектив предприятия организовал вечеринку в честь ухода одного из сотрудников. По предварительной информации, подозреваемая испытывала неприязнь к этому человеку, а потому приготовила пирожные с неприятным сюрпризом. Она принесла их на мероприятие и предложила всем присутствующим.

Кто-то из работников узнал о готовящейся медикаментозной диверсии и доложил об этом начальству. Руководители сразу эе обратились в полицию, ведь это является преступлением. Правоохранители прибыли по адресу и провели допрос подозреваемой. После угрозы дать делу ход и официальной экспертизы кондитерских изделий, американка призналась в своем поступке. Раскаяние уберегло её от уголовной ответственности, однако компания уволила её во избежание аналогичных происшествий.

Полицейские заявили журналистам, что женщине ещё повезло. Если бы гости вечеринки пострадали от слабительного - ей пришлось бы отвечать перед судом. Несмотря на обилие подобных шуток в сериалах и кино, законодательство расценивает такой юмор, как серьёзный проступок.