В Ленобласти двое мужчин связали и до смерти избили подругу из-за 5 тысяч рублей

В Ленобласти двое мужчин связали своих подруг и начали их избивать, в результате чего одна из потерпевших скончалась. Отмечается, что злоумышленники обвинили возлюбленных в краже 5 тысяч рублей.

Как стало известно, в Гатчине Ленинградской области 43-летний и 34-летний мужчины распивали спиртные напитки в компании своих возлюбленных. В какой-то момент приятели заметили пропажу денег и решили, что их украли девушки. Сами "подозреваемые" не захотели сознаваться, потому мужчины перешли к пытками.

Они связали своих подруг и принялись избивать, крича при этом, что они воровки и обязаны вернуть им 5 тысяч рублей. Соседи услышали женский плач и крики и тут же поспешили вызвать полицию, однако к моменту приезда правоохранителей одна из жертв злоумышленников была мертва.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, сейчас ведется разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.