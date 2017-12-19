В Таганроге двух пенсионерок осудили за убийство

В Таганроге дух пожилых женщин осудили за убийство чайником своей подруги. После убийства они украли 3 тысячи рублей.

Двух пенсионерок признали виновными в убийстве и разбое. Им присудили по 12 лет лишения свободы. Около полугода назад женщины убили чайником свою подругу. Известно, что пенсионерки предлагали своей знакомой помощь по хозяйству. Это было для того, чтобы убить ее и забрать себе все ее сбережения. Они ударили женщину по голове чайником и начали душить. После смерти своей жертвы они вынесли из дома 3 тысячи рублей и другие ценные вещи. Их взяли под стражу.

Напомним, недавно в Германии задержали "бабушку-нацистку". Пожилая женщина в эфире местного телевидения заявляла о том, что считает холокост величайшей ложью во всей истории. Ей присудили 2 года в колонии, однако она не явилась и стала скрываться. Женщину обнаружили и взяли под стражу. Известно, что она была председателем ультраправого тренировочного центра нацистской пропаганды. Это сообщество существовало до 2008 года.