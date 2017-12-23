В Москве мужчина чуть не убил жену замороженным куском мяса

В Москве мужчина обратился в полицию и сообщил о том, что чуть не убил свою жену. По его словам, оружием убийства мог стать замороженный кусок мяса.

Как стало известно, во вторник, 15 мая, в московскую полицию пришел взволнованный мужчина и рассказал, что избивал свою жену и едва ее не убил. Он дал показания, в ходе которых рассказал о семейной ссоре между супругами. Так, по словам подозреваемого, между ним и его женой на бытовой почве возник конфликт, который перерос в серьезную ссору.

В какой-то момент он не выдержал, схватил то, что первое попалось под руку, а это оказался замороженный кусок мяса, и бросил его в свою жену. Мясо угодило прямо в голову женщине, она упала, а обеспокоенный муж пришел в себя и пошел вызывать скорую.

Пострадавшую госпитализировали, а мужчина пришел в полицию оформлять явку с повинной. В настоящий момент по факту произошедшего ведется проверка, отмечается, что сама пострадавшая в полицию не обращалась.