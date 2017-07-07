Навального задержали на 30 суток за организацию митингов "Он вам не царь" в России

Оппозиционного политика Алексея Навального арестовали на 30 суток за организацию несанкционированного митинга "Он вам не царь" в Москве. Такое решение во вторник, 15 мая, вынес Тверской суд.

Как стало известно, сегодня в Тверском суде рассматривали дело Алексея Навального, которого арестовали за повторное нарушение статьи о проведении несанкционированных митингах. На суде Навальный отмечал, что каждый раз, когда его задерживают, Европейский суд встает на его сторону. Кроме того, он имеет полное право проводить различные мероприятия, а также продолжать вести свою политическую деятельность.

Навальный отметил, что митинги "Он вам не царь", которые проходили 5 мая во многих городах России, были вполне мирными. Оппозиционер отметил, что единственное, что там было "не мирное", так это "какие-то уроды с нагайками, которых пригнало правительство".

Несмотря на все доводы Навального, суд решил отправить его на 30 суток в спецприемник. Об аресте оппозиционер сам сообщил на своей странице в соцсети.