В Курганской области изверг убил женщину, изнасиловал ее дочь‍, а после ограбил дом. Подозрения полиции пали на 30-летнего мужчину, который ранее уже нес уголовную ответственность за грабеж.

Сотрудники Главного управления МВД по Курганской области сообщают о случае, в ходе которого был задержан подозреваемый в трех серьезных преступлениях. Согласно информации, которую они передают, его жертвами стали пожилая женщина, а также ее взрослая дочь. По версии следствия, мужчина незаконно пробрался в жилище своих жертв, чтобы забрать ценные вещи. Его попыталась остановить пенсионерка, которая услышала шум ночью. Поняв, что не остался незамеченным, незваный гость забил ее до смерти руками и ногами.

Тогда от шума проснулась ее дочка. Она вышла посмотреть, что произошло, и была изнасилована. После этого преступник, пользуясь слабостью пострадавшей, забрал все деньги, которые были в квартире и сбежал. Подозреваемый задержан, против него у правоохранителей есть несколько важных улик. Как передают некоторые СМИ, ему может грозить наказание в виде пожизненного заключения.