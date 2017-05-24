В Петербурге из окна выпал полуголый мужчина с паспортом в руках

В Санкт-Петербурге жители Калининского района во вторник, 15 мая, стали свидетелями страшной трагедии. Отмечается, что из окна дома выпал мужчина в одних трусах, у которого при себе оказался паспорт.

Как стало известно, днем 15 мая на проспекте Просвещения Калининского района Петербурга из окна многоэтажного дома выпал полуголый мужчина. Очевидцы сообщают, что пока они вызывали скорую, 50-летний мужчина был еще жив.

Примечательно, что из одежды на нем были только трусы, а в руках он сжимал свой паспорт, благодаря чему быстро удалось установить личность погибшего. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть пострадавшего, тело отправили на судмедэкспертизу.

По факту произошедшего была инициирована проверка, в настоящий момент правоохранители выясняют причины падения мужчины из окна, а также занимаются восстановлением полной картины случившейся трагедии.