СБУ ворвалась в офис издания РИА "Новости" в Киеве

Буквально недавно СМИ сообщили о том, что сотрудники СБУ ворвались в офис издания РИА "Новости-Украина" в Киеве. На сайте СБУ сообщается, что они смогли раскрыть сеть медиаструктур, которые работают на Россию.

Как стало известно, утром 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис издания РИА "Новости-Украина". Об этом сообщается на сайте издания, кроме того отмечается, что находящаяся на тот момент в офисе журналистка перестала отвечать на телефонные звонки и выходить на связь. На самом сайте СБУ написали о том, что службе удалось раскрыть сеть медиаструктур, которые работают на Россию. О том, как продвигается расследование в этом направлении, сотрудники СБУ пообещали сообщить позднее.

Напомним, ранее также сообщалось о том, что утром 15 мая задержали одного из сотрудников РИА "Новости", журналиста Кирилла Вышинского. Задержание произошло прямо около его дома, его обвинили в том, что журналист публиковал свои статьи на сайтах, подконтрольных России.