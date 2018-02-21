Во Владивостоке годовалый ребенок хлебнул водки и отравился

Во Владивостоке маленький ребенок попал в больницу после того, как глотнул водки со стола взрослых. Отмечается, что малышу исполнился всего год. В настоящий момент ведется проверка по факту произошедшего, на мать мальчика составили административный протокол.

Как стало известно, мать годовалого ребенка вместе с сожителем отмечали день рождения и распивали спиртные напитки. В какой-то момент мальчик полез на стол к открытым бутылкам с алкоголем, мать это заметила, сняла сына со стола и уложила спать. Через некоторое время она обратила свое внимание на то, что ребенок долго не просыпается и начала его будить, когда это не удалось, женщина вызвала скорую помощь.

У малыша диагностировали алкогольную интоксикацию, в настоящий момент он находится в больнице. По факту произошедшего начата проверка, мать и ее сожителя допросили, в отношении женщины составили административный протокол. Сейчас решается вопрос о том, чтобы поставить женщину на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.