В Кемерове дали старт сносу комплекса зданий торгового центра "Зимняя вишня", в котором после пожара больше не совершалась коммерческая деятельность. Демонтаж начали с прилегающего к нему двухэтажного здания, место в котором занимали автомойка и сауны.

Здание торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове на сегодняшний день занимает площадь в двадцать три тысячи квадратных метров и состоит из семи зданий. Для его строительства за основу использовали кирпич и железобетон. Теперь же весь торгово-развлекательный центр подлежит сносу. Все вопросы по этому поводу уже были обсуждены с собственниками, которые и взяли на себя ответственность за проведение работ. Старт сносу дали уже сегодня.

Когда принималось решение об этом, в городской администрации предложили построить на территории, которая освободится после демонтажа, сквер памяти погибших при пожаре. При этом, на площадке будут установлены камеры наблюдения, которые помогут жителям города следить в реальном времени, насколько оперативно продвигаются работы. Как сообщают власти, окончательный результат можно будет увидеть уже к началу учебного года.