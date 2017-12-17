"За старое": В Омске отсидевший дворник-эксгибиционист предлагал мальчику заняться сексом

В Омске дворник отсидел в тюрьме за эксгибиционизм, однако сразу же как оказался на свободе принялся за старое. Так, в парке он разделся перед 10-летним мальчиком и предложил ему заняться сексом, однако ребенку удалось сбежать и рассказать обо всем родителям.

Как стало известно, в марте текущего года 45-летний дворник из Омска заметил в парке около улицы Нефтебаза одиноко шагающего по дорожке 10-летнего мальчика. Он сразу же начал раздеваться и как только школьник поравнялся с ним, показал ему свои гениталии и предложил заняться сексом. Перепуганный ребенок тут же убежал с места происшествия и обратился за помощью к своим родителям, которые немедленно пошли в полицию.

Правоохранителям по описанию ребенка удалось задержать эксгибициониста. Как оказалось, в 2000 году его привлекли к уголовной ответственности за похожий поступок и сразу же после освобождения омич-дворник решил взяться за старое. Отмечается, что теперь ему может грозить до 20 лет лишения свободы.