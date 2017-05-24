Жительница Тамбовской области потеряла трехмесячного сына по пути в Москву

Жительница Мичуринска Тамбовской области сообщила в полицию о том, что потеряла трехмесячного сына по дороге в Москву. Отмечается, что она все время путалась в показаниях, потому следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Как стало известно, 12 мая текущего года 24-летняя жительница Тамбовской области вместе с трехмесячным сыном решила отправиться в Москву и ее подобрала попутная машина. Уже в Москве она пришла в отделение полиции и сообщила, что ее ребенок пропал, однако как именно это произошло девушка объяснить не могла. Она постоянно выдвигала различные версии произошедшего, так что следователям не удавалось ни за что зацепиться.

Правоохранители решили проверить все версии и возбудили уголовное дело по статье "Убийство", исходя из показаний матери. В ходе следствия удалось установить, что у 24-летней девушки имеется еще один ребенок, однако на него она лишена родительских прав.

В настоящий момент развернута масштабная поисковая операция, следователи ищут младенца и просят всех, кто что-либо знает о произошедшем обращаться в полицию.