В Казани на видео засняли парня в шубе, катавшегося на санках по мосту «Миллениум»

В Казани молодой парень решил своеобразно провести свой вечер, на голое тело он надел шубу и прокатился на санях по мосту «Миллениум». Видео, на котором в мае месяце парень катается в шубе и на санках, уже появилось в Сети.

Как стало известно, в Казани местные жители находят весьма необычные занятия для вечернего времяпрепровождения. Так, один из жителей решил прокатиться на санях в мае. Для этого он надел на полуголое тело шубу, взял санки и привязал их к машине.

Парень сел на санки, а машина начала ехать. В итоге, «весельчак» катался по мосту «Миллениум» на санях, из-под которых от трения с асфальтом летели искры. Конечно же, все происходящее было снято на видео и размещено в Сети.

Пользователи отметили, что парень, скорее всего, просто не знал, как прославиться. Некоторые заявили, что своим поступком он мог создать на дороге аварийную ситуацию. Помимо этого, парень сам мог травмироваться. Одна из девушек, посмотревшая ролик, написала в комментариях, что нашла в данном виде возможность наглядно показать, почему она до сих пор не вышла замуж.