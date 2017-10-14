В Забайкалье бывший ученик из мести изрезал ножом директора школы

В Забайкалье бывший ученик решил отомстить директору школы из-за плохой характеристики для военкомата и напал на него с ножом. В результате произошедшего мужчину увезли в больницу с несколькими ножевыми ранениями.

Как стало известно, вечером 8 мая в селе Новоберезовское, Забайкалье, было совершено нападение на директора местной школы. Отмечается, что неизвестный молодой человек выскочил с ножом в руках и бросился на 54-летнего мужчину, нанеся ему несколько ножевых ранений. В ходе следствия удалось выяснить, что причастным у покушению на убийство является бывший ученик школы.

Его задержали и он рассказал, что по окончанию школы ему требовалось предоставить характеристику в военкомат от директора. Тот написал весьма плохую характеристику, за что бывший ученик и решил ему отомстить. Кроме того, по словам нападавшего, он испытывает к пострадавшему личную неприязнь.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, выпускнику предъявили обвинение в покушении на убийство. О состоянии пострадавшего директора школы ничего не сообщается, расследование по данному делу продолжается.