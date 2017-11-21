В Красноярске няня связала ноги 4-летнему мальчику и поливала их кипятком за плохое поведение

В Красноярске няня связала ноги 4-летнему ребенку и поливала их кипятком для того, чтобы наказать за плохое поведение. На следующий день она увидела ожоги и сообщила в скорую о случившемся, после чего о произошедшем стало известно полиции.

Как сообщается, 11 мая сотрудники полиции сообщили следственному комитету о 4-летнему мальчике, который оказался в больнице с термическими ожогами третьей степени и ушибленными ранами по всему телу.

Удалось выяснить, что 22-летняя мать ребенка на время уехала в другой город и оставила мальчика под присмотром с 17-летней няней. Изначально все было хорошо, однако 7 мая няня за что-то разозлилась на мальчика, начала его ругать и бить, после чего в порыве гнева связала ребенку ноги и подставила их под кран с горячей водой. Она прикрывала ребенку рот рукой, чтобы соседи не услышали криков, а после "наказания" за плохое поведение уложила спать.

На следующий день она увидела ожоги на ногах ребенка и моментально позвонила в скорую, мальчика госпитализировали. Мать малыша приехала в город сразу же, как только узнала о произошедшем, теперь полиция проводит с ней беседу. На допрос также вызвали 17-летнюю няню, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.