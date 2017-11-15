Под Петербургом участковый спасал труп от хотевшего над ним надругаться хулигана

13 мая в Новом Девяткино, под Петербургом, участковый спас труп, который он охранял до приезда следователей. Хулиган пытался пинать мертвое тело, но полицейский брызнул в его глаза из перцового баллончика.

Как сообщается, утром 13 мая участковый охранял труп, обнаруженный у дома на Арсенальной улице. Полицейский ждал приезда следователей, когда к мертвому телу подошел неизвестный. Неустановленный мужчина стал пинать труп ногами.

Участковый стал требовать, чтобы мужчина перестал издеваться над мертвым телом. В ответ от хулигана полисмен услышал оскорбления и нецензурные слова. Участковый брызнул в глаза хулигану перцовым баллончиком и попытался его задержать.

Однако, на полицейского набросился еще один мужчина. Участковому удалось задержать напавшего на него, а хулиган, пинавший мертвое тело, скрылся. Теперь полиция ищет того, кто пытался надругаться над трупом. Личность хулигана пока что установить не удалось.