13 мая в Тюменской области женщина маникюрной пилочкой проткнула грудь знакомому. Как стало известно, инцидент произошел во время обоюдного застолья подозреваемой с потерпевшим.

Сотрудники Главного управления МВД по Тюменской области сообщают о случае, в ходе которого женщина проткнула грудь своему знакомому, используя в качестве оружия маникюрную пилочку. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент был зафиксирован вчера в административном центре. Точное время происшествия не указано.

По версии следствия, подозреваемая вместе с потерпевшим распивали спиртные напитки в принадлежащей ему квартире. Между ними вспыхнула ссора, из-за чего женщина схватила маникюрную пилочку, которая была у нее под рукой, и ткнула нею в грудь своего знакомого. Затем она сбежала с квартиры, а раненный мужчина остался в ней. Он смог добраться до двери своей соседки, которая и вызвала для него бригаду медиков.