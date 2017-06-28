В Бурятии четверо подростков избили и изнасиловали пожилую женщину

В Бурятии следователи смогли задержать банду подростков, которые изнасиловали 53-летнюю женщину. Инцидент произошел еще 2 мая, однако только сейчас правоохранителям стало известно обо всех деталях преступления.

Как сообщается, 2 мая 2018 года четверо подростков ворвались в дом к 53-летней женщине, которая проживала одна. Сначала они начали пинать женщину, после чего тяжелым предметом ударили по голове и она отключилась. Сразу же после того, как пострадавшая потеряла сознание, несовершеннолетние набромились на нее и стали насиловать поочередно.

Придя в себя, женщина обратилась в полицию, однако следствие затрудняло то, что потерпевшая не помнила всех деталей инцидента. Воспользовавшись ситуацией, виновные подростки "свалили" всю вину на одного участника инцидента, но позднее следователи выяснили, что в квартиру к пожилой женщине ворвались не четверо, а пятеро подростков.

Пятый парень не участвовал в изнасиловании и избиении, а просто наблюдал за происходящим со стороны. Он и рассказал в полиции, как все произошло на самом деле. По факту произошедшего расследование продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.