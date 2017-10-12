В Брянске на видео сняли собаку, едущую за рулем микроавтобуса

В Сети появилось видео, на котором по Брянску за рулем микроавтобуса Ford Transit «разъезжает» собака. На кадрах видно, как из водительского окна транспортного средства выглядывает пес породы хаски, который вполне хорошо себя чувствует в кресле шофера.

Видео, на котором показана «собака-водитель», появилось в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи сообщества о Брянске разместили ролик и подписали его словами о том, что пес едет за рулем. Из окна микроавтобуса Ford Transit выглядывает собака, которая заняла почти все водительское место, за ее телом едва ли видно самого шофера, которому пришлось пригнуться под лапами любимца.

Ролик снимали байкеры, которые издалека увидели необычного «водителя» и решили поближе увидеть, как пес едет на водительском кресле. На видео видно, как байкер подъехал к стоящему на светофоре микроавтобусу, из окна которого выглядывал пес.

Пользователи пишут, что ролик получился «милым». Многие уверенны, что собака «справится» с должностью водителя. Некоторые отметили опасность такой езды, так как собака может помешать водителю следить за дорогой, из-за чего может возникнуть аварийная ситуация.