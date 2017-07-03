В Саратовской области злоумышленники отомстили пенсионеру за оскорбление матери‍, убив его. Под вечер 11 мая в городе Маркс двое мужчин 19 и 36 лет пришли домой к обидчику и до смерти его избили.

Сотрудники Главного управления МВД по Саратовской области сообщили о случае, в ходе которого в городе Маркс в квартире одного из многоэтажных домов было найдено тело пожилого мужчины. Согласно информации, которую они предоставляют, им оказался 59-летний местный житель, хозяин квартиры. После обнаружения трупа правоохранители начали свое расследование. Подозрения пали на двух его согорожан 19 и 36 лет.

По версии следствия, мужчины явились в дом к потерпевшему и избили его. Они не собирались его убивать, однако нанесли ему слишком серьезные травмы, вследствие чего он умер. Позже подозреваемые признались, что хотели отомстить пенсионеру за оскорбление матери младшего из них. Теперь в Следственном комитете решают вопрос об избрании меры наказания для обвиняемых, которая будет предлагаться в суде.