Террористы опубликовали видео присяги Хамзата Азимова, устроившего в Париже нападение с ножом

Террористическая группировка «Исламское государство»* показала видео, на котором неизвестный мужчина в капюшоне и повязке приносит присягу на верность организации боевиков. По словам террористов, на ролике показана присяга Хамзата Азимова, который 12 мая устроил в Париже поножовщину и успел убить человека.

Как сообщается, члены террористической группировки уже взяли на себя ответственность за случившееся в Париже. Полиция Франция установила, что террористическое нападение с ножом устроил Хамзат Азимов, родившийся в Чечне. По словам боевиков, их «солдат» устроил нападения из-за того, что Франция решила участвовать в коалиции в Ираке и в Сирии.

На видео, которое опубликовали террористы, показан мужчина, лицо которого скрыто за капюшоном и повязкой. Неизвестный, у которого видны лишь глаза, говорит на французском языке и произносит слова присяги на верность группировке боевиков.

Помимо этого, мужчина на видео говорит слова, обращенные к сторонникам террористов по всему миру. Неизвестный, который, как сказали боевики, является Азимовым, призывает сторонников переехать на территорию ИГ*. Более того, мужчина обращается к «соратникам» из Франции, Германии и Англии с просьбой убивать людей, живущих в тех странах, где они сейчас находятся.