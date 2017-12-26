В Британии антисемитский лозунг на детской площадке шокировал родителей

В Британии в Кембридже один мужчина, приведя дочку на детскую площадку, заметил на горке антисемитский лозунг, призывающий в буквальном смысле слова избавиться от евреев. Было и несколько рисунков, на которых изображались люди и поезд, как сообщает HotGeo.

Однако, если это представлялось просто стремлением детей творить, надпись мужчину испугала. По его мнению, если ребёнок такое написал, то это очень плохой знак. Такое значит, что дети уже разделяют людей и ненавидят определённую часть общества. По мнению жителя Кембриджа, назвать данное приемлемым точно нельзя. Другие дети, увидя антисемитский лозунг, могут ему поверить.

Силами городских властей надпись устранена. Родители выразили им благодарность за это. Однако, кто именно написал напугавшее всех сообщение, пока не известно.