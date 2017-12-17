В Ленобласти сотрудник "Мегафона" занимался сексом с двумя несовершеннолетними школьницами

В поселке Сиверский Ленобласти сразу две женщины обратились в полицию и заявили, что 25-летний продавец из магазина "Мегафон" занимался сексом с их несовершеннолетними дочерьми. Отмечается, что заявления в полицию поступили с разницей в полчаса в субботу, 12 мая.

Как стало известно, примерно в 23:30 в отделение полиции пришла 36-летняя женщина, которая сообщила, что в период с апреля по май 25-летний сотрудник магазина "Мегафон" занимался сексом с ее 14-летней дочерью. Она написала заявление и покинула отделение, а спустя полчаса пришла 54-летняя жительница поселка Сиверский и сообщила, что тот же молодой человек совратил 13-летнюю девочку, которая находится под ее опекой.

В настоящий момент сотрудники полиции возбудили уголовное дело и объявили в розыск сотрудника магазина "Мегафон" в Ленобласти. Отмечается, что за секс с несовершеннолетними ему грозит тюремное заключение.