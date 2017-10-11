В Петербурге над промзоной поселка Металлострой заметили черные клубы дыма

Вечером в воскресенье, 13 мая, над промышленной зоной поселка Металлострой в Санкт-Петербурге заметили черные клубы дыма. Отмечается, что загорелась свалка с мусором.

Как стало известно, в социальных сетях обеспокоенные пользователи начали сообщать о густых черных клубах дыма, которые повалили со стороны поселка Металлострой в Петербурге. Многие отметили, что это горит заправка в районе 44-го дома на Советском проспекте и на место происшествия уже прибыли сотрудники МЧС и пожарные.

Позднее появилась официальная версия о том, что крупный пожар произошел из-за свалки с мусором, именно она начала гореть, однако точные причины возгорания пока остаются неизвестными. Известно то, что спасателям и пожарным удалось ликвидировать возгорание.