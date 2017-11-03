«Адская дорога»: машинисты сняли на видео прохождение поезда через горящий лес

В Хабаровском крае железнодорожный состав проехал по рельсам, идущим через горящий лес. Машинисты сняли происходящее на видео, дорогу сквозь огонь уже назвали «адской».

Как сообщил автор ролика, сквозь огонь поезду пришлось проезжать в Хабаровском крае, рядом с Комсомольском-на-Амуре. На видео видно, как состав движется по рельсам, а дороги не видно из-за дыма. Чтобы хоть как-то избежать возможных аварий, машинист сигналит.

Чуть позже, поезд подъехал к очагу пожара. Огонь буквально выбросился на рельсы. Поезду пришлось проезжать вдоль горящего леса. Машинисту удалось преодолеть опасный участок. В описании автор ролика указал, что такие условия являются реалиями не только работы, но и обычной жизни.

Пользователи, посмотревшие ролик, ужаснулись от увиденного. Некоторые даже отметили, что дорога сквозь огонь является «адской». Не каждый бы машинист смог без раздумий ехать в огонь. Как отметили комментаторы, управляющий составом правильно поступил, решив не останавливаться, а ехать сквозь огонь. От дыма и огня люди, находившиеся в поезде, могли погибнуть, если бы состав остановился.