В Самарской области в выгребной яме нашли труп трехлетнего ребенка

В Самарской области обнаружили труп трехлетнего ребенка, который утонул в выгребной яме. По некоторым данным, малыш мог погибнуть из-за невнимательности родителей, его смерть стала несчастным случаем.

Как стало известно, в селе Челно-Вершины Самарской области скончался трехлетний ребенок. Его тело нашли прямо в выгребной яме, которая была выкопана около дома, малыш не двигался и совсем не подавал никаких признаков жизни. Прибывшие на место ЧП сотрудники скорой помощи не смогли спасти жизнь ребенка, они лишь констатировали его смерть.

По предварительным данным, ребенок погиб в результате несчастного случая, возможно, родители не досмотрели за малышом и он упал в яму, не смог без помощи взрослых выбраться наверх и захлебнулся. В настоящий момент правоохранители разбираются в произошедшем.