Стало известно имя нападавшего с ножом на прохожих в Париже

СМИ стало известна личность и имя молодого человека, который накануне с ножом набросился на прохожих в Париже. По некоторым данным, злоумышленника звали Хамзат Азимов.

Как ранее писали СМИ, в Париже молодой человек с неизвестной целью вышел на улицу с ножом, а затем начал бросаться на прохожих и наносить им удары, в результате чего скончался один человек, а четверо получили серьезные ранения. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции ликвидировали преступника, а позднее террористическая организация ИГ* (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за произошедшее.

Тогда французские власти заявили, что злоумышленник является уроженцем Чечни, чем вызвали возмущение у правительства России. Москва попросила Париж прислать им данные по поводу национальности погибшего преступника и назвать его имя. Франция выполнила просьбу России и сообщила, что злоумышленник родился 1 ноября 1997 года в Чеченской Республике, в 2010 году переехал в Париж и получил французское гражданство. По некоторым данным, нападавшего на прохожих звали Хамзат Азимов.

Стоит отметить, что родителей 20-летнего нападавшего задержали, а российские спецслужбы в Чечне проверяют всех однофамильцев и родственников Азимова.