В Москве загорелся ТРЦ "Времена года"

В Москве на Кутузовском проспекте загорелся торгово-развлекательный центр "Времена года". Отмечается, что задымление произошло на крыше ТРЦ, сотрудникам пожарной службы уже удалось справиться с возгоранием.

Как стало известно, в воскресенье, 13 мая, на Кутузовском проспекте в Москве внезапно задымился ТРЦ "Времена года". Посетителей и персонал центра тут же начали выводить на улицу и вызвали пожарных. Сотрудники пожарной службы быстро приехали на место происшествия, нашли очаг возгорания на крыше ТРЦ и принялись его устранять.

Стоит отметить, что в тот момент площадь возгорания уже успела достигнуть 15 квадратных метров. Спасателям удалось быстро локализовать возгорание, огонь на крыше ТРЦ "Времена года" уже потушен.

Стоит отметить, что никакой информации о погибших или пострадавших во время пожара не сообщалось, данное ЧП обошлось без жертв.

Напомним, 25 марта в Кемерово загорелся ТЦ "Зимняя вишня". Тогда огонь унес жизни более 60 человек, большая часть из погибших дети.