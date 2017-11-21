В Якутии мать оставила девочку одну и она утонула в стиральной машинке

В Якутии полуторагодовалая девочка захлебнулась и погибла в стиральной машинке. Малышка из любопытства заглянула в бак стиральной машинки с вертикальной загрузкой, пока мать отошла развесить белье, и упала вниз.

Как стало известно, в селе Сунтар, Якутия, мать полуторагодовалой девочки решила устроить большую стирку, пока ребенок спокойно игрался. В какой-то момент женщина выгрузила из стиральной машинки белье и пошла его развесить, оставив девочку одну в комнате. Любопытная малышка решила посмотреть, что происходит внутри стиральной машинки, заглянула, однако не удержалась и упала прямо в бак с вертикальной загрузкой и не смогла самостоятельно выбраться.

Вернувшаяся мать решила продолжить стирку и загрузить новую порцию белья и нашла в баке тело своей дочери. Она тут же вызвала скорую, однако медики смогли лишь констатировать смерть девочки. По факту произошедшего будет проведена проверка, по результатам которой следователи примут процессуальное решение.