«Возвращение девяностых»: в Новосибирске толпа молодых людей устроили массовую драку

Очевидец выложил в Сеть видеоролик, на котором была запечатлена массовая драка в Новосибирске. Как утверждает автор публикации, во время драки в ход применялись различные орудия, включая биту и автомобиль.

Ночью 13 мая ночью, на проезде Энергетиков в переулке между двумя торговыми центрами толпа молодых людей устроила массовую драку в Новосибирске. Кадры попали в Сеть. Автор публикации утверждает, что в ходе побоища его участники применяли различные приспособления: палки, металлические штыки, бейсбольную биту и даже автомобиль. На кадрах видно, как белая машина умышленно наезжает на толпу.

Причина таких «разборок» не известна, но подписчики сразу заявили, что это «возвращение девяностых». Количество жертв не известно, так как помощь скорой не понадобилась. Но, если судит по тому, как некоторых участников избивали битой и металлическими прутами, то они непременно будут долго оправляться после побоища. Одна из жительниц Новосибирска не увидела в этом ничего странного, считая, что это в пределах нормы: «Досталось и досталось. Молодые бараны силушкой померялись».