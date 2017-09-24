В Сирии при взрыве двух начиненных бомбами машин погибли 9 человек

В северной части Сирии прогремели очередные взрывы: в провинции Идлиб взорвались две машины, начиненные взрывчаткой. При взрыве автомобилей погибли 9 человек, еще 28 получили травмы, сообщил директор пресс-службы муниципального совета города Азаз Ясир аз-Заим.

Как стало известно, машины, начиненные взрывчаткой, были припаркованы у центральной больницы провинции Идлиб. От взрыва погибли 9 человек, среди которых трое были охранниками клиники. Также сообщается, что травмы получили около 28 человек.

Помимо этого, 9 человек считаются пропавшими без вести. По данным, взорвались сразу две машины, в которых неизвестные расположили взрывные устройства. На данный момент никакая из террористических групп не заявила о своей причастности к случившемуся.

Часть пострадавших уже доставили в турецкие больницы. Причастных к взрыву пока что не нашли. Детали и подробности случившегося не сообщатся, точная информация о количестве погибших и пострадавших будет известна после того, как местная полиция проведет проверки и расследования.