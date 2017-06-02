В Верхней Пышме мальчик с велосипедом оказался в канализации из-за открытого люка.

Это случилось, когда семья поехала на отдых. Супруги взял с собой двоих дочерей и сына. В момент, когда семейство уже собралось уезжать, мальчик вез велосипед. После этого ребенок оступился и упал в канализацию, которая оказалась почему-то не закрытой. Высота, с которой упал ребенок, была около двух с половиной метров. К счастью, он не растерялся и смог повиснуть на камне до тех пор, пока его не спас папа. Ребенку повезло и серьезных травм не получил. Родители тут же обратились в правоохранительные органы. Сотрудники полиции обязуются проверить этот район на открытые канализации, а так же наказать виновных.

Напомним, недавно в Псковской области погиб ребенок. Мальчик восьми лет играл с детьми на игровой площадки. Во время игры он просунул голову между поручнями качели и получил сильный удар. Очевидцы ситуации вызвали скорую помощь, но мальчик скончался до приезда врачей.