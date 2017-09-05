Девушка узнала, что ее изнасиловали, когда увидела видео на телефоне

Девушка узнала, что ее изнасиловали, когда в своем мобильном обнаружила видео.

В полиции жертва сказала, что не знала о произошедшем, пока не увидела ужасающие кадры в своем телефоне. По ее предположениям, она была под действием сильного успокоительного. К слову, преступник сам снял изнасилование на камеру и сказал: "Я трахаю тебя, пока ты спишь". Виновника арестовали. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что до этого в сексуальных преступлениях его не обвиняли. Однако есть информация, что 34-летний мужчина стал зависим от героина. Теперь его лишили свободы на 8 лет.

Напомним, недавно в столице произошел инцидент с корейской моделью. Девушка находилась в аэропорту в ожидании рейса в Прагу. По словам девушки, когда она вошла в туалет, то к ней зашел уборщик. Он стал всячески прижимать ее к себе и попытался изнасиловать. Полиции мужчина отчаянно доказывал, что перепутал модель из Кореи с другой девушкой. Правоохранительные органы выясняют ситуацию.