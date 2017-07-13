В Финляндии сотрудники морской спасательной службы освободили горбатого кита от сетей

Сегодня, 12 мая в Финляндии произошло необычное явление. Горбатый кит попал в рыболовную сеть и не мог из нее выбраться. Известно, что у берегов Финляндии киты не были видны уже 12 лет. Горбача спасли сотрудники береговой охраны, об этом они сообщили на сайте своей организации.

Данное происшествие было зарегистрировано после 14 часов по московскому времени. Горбатого кита, запутавшегося в рыболовных сетях, обнаружили в районе Берго, что расположен в Остроботнии. Сообщение о происшествии сразу появилось в морском спасательном центре. Спасателей попросили приплыть на место на яхтах небольшого размера, так как кит очень переживал из-за того, что рядом с ним находилось несколько судов, в которых находились работающие двигатели.

Как сообщают источники, горбач был длиной примерно 7-8 метров. Специалисты провели спасательную операцию и освободили кита.

В последний раз представителя этих млекопитающих видели 12 лет назад недалеко от Раахе и в Ботническом заливе. В Финляндии есть специальный закон, информация в котором гласит, что к китам нельзя приближаться и после того как кто-то из китообразных млекопитающих будет замечен у берегов нужно сразу сообщить об этом властям.