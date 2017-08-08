Украинку, которая обладала состоянием в €105 миллионов, жестоко зарезали в собственной квартире

Сегодня, 18:00 \\ Происшествия / В мире

Издание Vijiesti сообщило о жестоком убийстве, произошедшем в Черногории. Жертвой убийства стала гражданка Украины Анастасия Лашманова, которая была обладательницей большого состояния, в частности, известно, что оно составляло около €105 миллионов.

 Представители департамента консульской службы МИД Украины подтвердили факт о смерти Лашмановой. Известно, что при жизни у женщины был свой бизнес. Она были лидером таких компаний как "Mimoza group" и "Sea trade". В 2015 году ее компания стала обладателем популярного отеля «Мимоза», который расположен в центре города Тиват. Кроме того, у Лашмановой был отельный комплекс. А также в ее активах присутствуют элитный комплекс «Перла», апарт-отель «Tre Canne», а также салон красоты «Фатальна», который расположен в Будве.

Труп одной из самых богатых украинок был обнаружен в ее квартире 11 мая. В последнее время она проживала в городе Которе. На трупе были обнаружены следы насильственной смерти и колотые раны от ножевых порезов. Пока что мотивы данного преступления неизвестны, однако одной из главных версий, которую высказали сотрудники правоохранительных служб, является то, что украинка была убита во время ограбления.

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Автор - Ален Рэйх
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