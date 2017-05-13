В Сирии 17 человек погибли после обстрела западной коалицией

12 мая воздушные войска западной коалиции во главе с США обстреляли два поселка в южной части Сирии. Телеканал Syria обнародовала данные о 17 погибших.

По информации сирийских журналистов, удары пришлись по южной части провинции Хасеке. В результате воздушного нападения на жилые здания, скончались восемь жителей поселка Эль-Хаммади. А в населенном пункте Хададж констатировали смерть четырех детей и пятерых женщин. Последний находится неподалеку от города Хасеке.

Днем ранее "Версия" писала о ракетном ударе по Сирии со стороны Израиля. Одна из ракет угодила в комплекс ЗРК "Панцирь-С1" российского производства и уничтожило его.

Власти САР много раз обращались к членам Совета Безопасности ООН намерением раскритиковать необоснованную агрессию коалиции. Они предоставляют информацию о том, что в результате обстрелов гибнут множество невинных граждан и рушатся жилые или хозяйственные постройки, уничтожается личное имущество.