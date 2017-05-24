В Ставрополье мальчик выпал из окна машины и погиб

В Ставрополье мальчик 12 лет выпал из окна машины и погиб.

Это произошло днем 12 мая. Известно, что водитель не справился с управлением автомобиля. В машине находились трое мужчин и 12-летний мальчик. По вине водителя машина съехала с трассы и перевернулась, из-за чего ребенок вылетел из окна. Мужчины не получили тяжелых травм, а вот ребенок от тяжелых повреждений умер на месте аварии. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что главной причиной трагедии является то, что мальчик не был пристегнут специальным ремнем безопасности. К слову, водитель тут же скрылся с места происшествия. Сейчас он находится в розыске.

Напомним, что недавно в Псковской области на игровой площадке погиб ребенок. Мальчик 8 лет проводил время с друзьями. В один момент он просунул голову между поручнями качели и получил удар по голове. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако ребенок умер от тяжелых травм еще до приезда врачей. Теперь власти области заявили о том, что проверят все детские площадки на соблюдения норм безопасности.