В Ставрополе "КамАЗ"-бетономешалка расплющил двух человек внутри "Нивы"

12 мая в Ставрополе "КамАЗ"-бетономешалка перевернулся на склоне и своим весом расплющил двух человек внутри легковушки "Нива". Об этом рассказали очевидцы и пресс-служба региональной ГИБДД.

По информации правоохранителей, примерно в 14:30 по местному времени грузовой автомобиль ехал по улице Мичурина на слишком высокой скорости. При движении с уклона водитель потерял контроль над транспортным средством и протаранил бетонную ограду. Тяжелая ёмкость с раствором накренилась и раздавила легковушку. Затем миксер оторвался и прокатился по дороге. Деталь заблокировала проезд.

В результате автокатастрофы мгновенно скончались мужчина и женщина, ехавшие на "Ниве". Водитель "КамАЗа" остался невредимым, а его пассажир госпитализирован с переломами обеих ног. Движение по Мичурина всё ещё затруднено из-за миксера на проезжей части. Представители ГИБДД советуют объезжать место происшествия альтернативными путями.