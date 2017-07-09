В Ленинградской области выловили из озера обнаженную утопленницу

В Ленинградской области в поселке Каменка, что расположен в Выборгском районе был обнаружен труп обнаженной девушки в озере Красавица.

Как сообщает новостное агентство «Оперативное прикрытие», утопленницу нашел местный житель. Произошло это после 12 часов 11 мая. После своей ужасной находки, 27-летний парень сразу же обратился в правоохранительные органы, которые нашли на берегу одежду девушки и косметичку. В одежде также присутствовала записка, однако ее содержимое сотрудники правоохранительных органов решили не разглашать. Вещи были сложены аккуратно, а на теле никаких присутствий физического насилия обнаружено не было, поэтому следствие склоняется к версии, что девушка решила покончить с собой.

Следствие пока что будет устанавливать причину смерти погибшей, однако ее личность уже известна. Сотрудникам полиции удалось выяснить ее имя по отпечаткам пальцев, занесенных в базу данных. Оказалось, что девушка в 2016 году была привлечена к уголовной ответственности. Тогда ее поймали за воровство. На момент смерти девушке было 28 лет. Она проживала в Выборге, но была уроженкой Ленинграда.