В Америке собака подстрелила хозяина

В Америке собака умудрилась подстрелить своего хозяина.

Происшествие произошло в штате Айова. Мужчина был на диване и лежа играл со своим псом. В это время на поясе в кобуре был пистолет. Животное каким-то образом ухитрилось снять предохранитель с оружия. После этого собака прыгнула на своего хозяина в игре и случайно нажала на курок. В результате мужчина отделался легкой травмой. По его словам, он далеко не сразу осознал факт случившегося. Полицейские удостоверились в законности ношения оружия: пострадавший предоставил все необходимые документы. Сотрудники правоохранительных органов признали, что выстрел все-так произошел случайно.

Напомним, в Севастополе в аэропорту живет собака Алиса. Ее подарил подрядчик во время строительства нового терминала. Теперь Алиса не только живет в аэропорту и радует всех вокруг, а еще и ведет свою страницу в Instagram. Питомец довольно быстро набирает подписчиков, одна из которых уже привозила Алисе угощение из Москвы. Скоро построится тренировочная площадка и собаку станут обучать командам, а так же поиску запрещенных веществ.