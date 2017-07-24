Суд не посадил под домашний арест юмориста, пронесшего росгвардейца в Москве

В Москве Черемушкинский суд не стал заключать под домашний арест гражданина, поднявшего сотрудника Росгвардии в столичном метро. Такое решение 12 мая обнародовала пресс-служба суда.

Из сообщения следует, что судья Попов не поддержал ходатайство Следственного комитета о назначении меры пресечения. Следователи просили для подозреваемого домашнего ареста. Однако ни суд, ни прокуратура не заметили в этом нужды.

6 мая на станции подземки "Сухаревская" гражданин по имени Ислям Малеков подкрался к росгвардейцу со спины и шутливо прижал к себе, чтобы унести на несколько метров. Этот процесс записали на камеру. Правоохранители пришли к выводу, что мужчина совершил такие действия с целью помешать сотруднику охранять правопорядок. Следствие отмечает, что гвардеец находился на службе и носил соответствующую форму. Против мужчины завели уголовное дело по признакам физического насилия, не опасного для представителя исполнительной власти.