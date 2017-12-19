В Бразилии смельчака убило током на крыше сцены фестиваля

В Бразилии 32-летний мужчина погиб от тока на глазах у сотен людей, взобравшись на музыкальную сцену фестиваля Festa da Uva. Об этом организаторы мероприятия написали в социальных сетях.

Трагедия произошла в бразильском городе Натуба. По информации источников, парень по имени Даниэль Гуэдес вскарабкался на металлический каркас сцены. Несколько минут он гулял на высоте в десяток метров, а затем посетители заметили его фигуру и всполошились. Предполагается, что смелости ему придал алкоголь.

Исполнитель Раньери Гомес как раз выступал на сцене. Он призвал верхолаза спуститься. Однако Даниэль Гуэдес лишь раззадорился повышенным вниманием к своей персоне, он свесился на край импровизированного карниза и несколько раз в шутку сымитировал падение. От этого зрелища люди сильно перепугались.

Обеспокоенный выходками посетителя, музыкант вызвал службу безопасности. В конце концов, присутствующим удалось уговорить экстремала спуститься. Однако во время движения Даниэль зацепился за электрический кабель и получил сильный разряд тока. Он застыл замертво в белом дыму.

Городские власти и организаторы фестиваля посочувствовали родственникам погибшего. Они отметили, что гибель Даниэля является исключительным случаем, а на Festa da Uva были задействованы все необходимые меры для безопасности посетителей.