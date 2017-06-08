Французский музыкант Шарль Азнавур попал в больницу после падения

Французский исполнитель шансона Шарль Азнавур угодил в медучреждение после травмирующего падения на родине. Такое известие передает телеканал BFMTV.

По информации СМИ, инцидент произошел в в коммуне Мурьес, которая расположена в юго-восточной провинции Буш-дю-Рон. Пожилой шансонье свалился в своём доме. От удара он получил перелом руки в плечевой кости.

93-летнего Шарля Азнавура разместили в больнице французского города Ним, расположенного на юге страны. Медики утверждают, что его жизнь находится в безопасности.

В конце апреля музыкант уже жаловался на самочувствие. Тогда у него сильно заболели почки. Из-за недуга Шарль Азнавур даже отменил концерт в Санкт-Петербурге. Пребывание в Париже улучшило его здоровье до недавнего происшествия.